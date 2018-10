Consiglio Veneto, Ciambetti presenta legge su controllo di vicinato

Condividi

È stata presentata oggi in Consiglio regionale la Proposta di Legge “Norme per il riconoscimento e il sostegno del fenomeno sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione inter istituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”. Primo firmatario è Roberto Ciambetti (Lega Nord, in foto), che spiega: «Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini, attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini e istituzioni: a nessuno viene chiesto di lanciarsi in atti eroici o effettuare ronde, quanto, piuttosto, prestare maggiore attenzione a tutte le situazioni anomale che possano generare apprensione, informando gli abitanti della zona così da renderli maggiormente consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Non a caso, nelle diverse realtà dove è già operativo, si è dimostrato che la collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che viene percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini».

«Il controllo del vicinato non si sostituisce in alcun modo alle Forze di Polizia», precisa Ciambetti. «Con questa nostra proposta normativa vogliamo valorizzare l’elevato senso civico dei veneti e coinvolgere attivamente i residenti nella difesa della loro sicurezza e del loro territorio, collaborando con le Forze dell’Ordine e le Amministrazioni comunali, anche utilizzando i moderni strumenti tecnologici. Vogliamo portare avanti una sicurezza a 360 gradi».

(Ph. Avn)