Veneto Banca, Consob multa società revisione

Condividi

Linkedin email

17:55 – La Consob ha sanzionato PriceWaterhouseCoopers, ex revisore dei conti di Veneto Banca, per un ammontare complessivo di 600.000 euro. L’importo deriva da una multa di 450.000 per i lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato 2014, da altri 100.000 euro riguardanti le verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore dell’istituto e infine da 50.000 euro per le verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di Veneto Banca dell’operazione di acquisto da JP Morgan Chase Bank di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi. (Fonte: Ansa)

(Ph. Sergio Monti Photography / Shutterstock)