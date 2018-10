Vento a 110 km/h. E la cascata…non cade [VIDEO]

Condividi

Una cascata che… non cade! L’impressionante video, girato nell’Isola di Skye, in Scozia, è stato pubblicato sul gruppo Facebook “Scotland from the Roadside” dall’utente Chris Martin. Le isole britanniche in questi giorni sono state investite dalla tempesta Callum, con venti oltre i 110 chilometri orari, tanto forti da invertire il flusso della cascata sulla Talisker beach. Il filmato è diventato virale in poche ore, superando le 10mila condivisioni e il milione di visualizzazioni, ed è stato rilanciato da tutti i maggiori network inglesi.

