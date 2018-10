Banche, sospesa multa Consob a Popolare Bari

Condividi

Linkedin email

La Corte d’Appello di Bari ha disposto la sospensiva del provvedimento con il quale Consob a settembre aveva multato i vertici della Popolare di Bari e l’istituto stesso, in qualità di responsabile amministrativo, per complessivi 2,6 milioni di euro. Nelle prossime settimane il procedimento andrà avanti con la comparizione delle parti. Nel frattempo, è attesa per oggi la decisione del Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari.

In particolare, come scrive Laura Serafini sul Sole 24 Ore a pagina 16, resta aperta la questione della legittimità dell’esclusione del diritto al rimborso del recesso, prevista dalla circolare di Banca d’Italia in base alle quale il rimborso può essere rinviato in tutto o in parte senza limiti di tempo. Se la circolare verrà dichiarata illegittima, i soci della banche già trasformate che si sono visti negare il rimborso in toto potrebbero chiedere di essere pagati.

(Ph. Cineberg / Shutterstock)