BpVi, Zigliotto: «mai saputo di “baciate” fino a luglio 2015»

Secondo gli avvocati di Emanuele Giustini, Massimiliano Pellegrini e Giuseppe Zigliotto, rispettivamente ex vice direttore, ex dipendente ed ex consigliere di amministrazione della Banca popolare di Vicenza, imputati nel processo per il crac dell’ex popolare assieme all’ex presidente Gianni Zonin con le accuse di aggiotaggio e ostacolo agli organi di vigilanza, le decisioni sulle cosiddette baciate non venivano prese da loro, ma dai vertici. Lo riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 18. «Io mi occupavo esclusivamente di bilancio, e non sapevo cosa veniva deciso e validato da audit e compliance. In consiglio di amministrazione non sono mai stato informato delle baciate – ha detto Pellegrni.

Anche i legali di Zigliotto sostengono che lui non sapesse nulla, almeno fino al luglio del 2015, quando la Bce le ha scoperte. Secondo i suoi avvocati Zigliotto si trova inoltre nella stessa posizione di altre imputati la cui posizione è stata stralciata e quindi deve essere prosciolto. Per quanto riguarda l’accusa all’ex consigliere di amministrazione di aver usufruito direttamente di una baciata, essa secondo la difesa non era tale. «Per esserlo – spiegano gli avvocati – , ci dev’essere una tempistica sospetta fra finanziamento e acquisto di azioni, che nel suo caso arriva dopo due anni, e una coincidenza di cifre». Zigliotto secondo la difesa ha usato solo una parte del finanziamento, senza promessa di riacquisto «e ha pagato tutti gli interessi su quel prestito. Le azioni – concludono gli avvocati – le ha poi vendute per ragioni fiscali».

