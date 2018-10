Cina, squali al centro commerciale: incredibile ciò che accade [VIDEO]

Condividi

Non si sa cosa ci facciano degli squali in un centro commerciale. Fatto sta che in Cina esiste anche quest’attrazione. Nel momento in cui la vasca era aperta per dare loro da mangiare, però, una donna, correndo, ci è caduta dentro, vivendo dei comprensibili momenti di panico. Per sua fortuna gli addetti sono intervenuti subito recuperandola prima che ci potessero essere conseguenze nefaste. Gli squali infatti erano affamati.