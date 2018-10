FestivalBeer, con Doppio Malto Marcon due settimane di birra e musica

Condividi

Linkedin email

Da giovedì 18 ottobre a giovedì 1° novembre Doppio Malto Marcon è protagonista del FestivalBeer: due settimane di eventi gratuiti accompagneranno grandi e bambini alla scoperta del Brew Restaurant attraverso serate musicali con band dal vivo o dj set, momenti di puro relax con massaggi e molto altro da scoprire giorno per giorno. Tutte le attività saranno gratuite, tante occasioni ideali per trascorrere piacevolmente del tempo insieme alla famiglia e agli amici.

E per valorizzare il prodotto artigianale che contraddistingue la qualità pluripremiata Doppio Malto dal 2004, la prima birra è sempre offerta, sia a pranzo che a cena, per dissetarsi dopo un buon piatto di carne alla brace o per degustarla come un intenditore. Doppio Malto Marcon è un posto felice dedicato alla cultura della birra artigianale e alla buona cucina, ma anche al piacere di stare insieme e divertirsi in compagnia. Ecco il programma completo del FestivalBeer.

Giovedì 18 ottobre – “Massaggi o assaggi?” Dalle h 19:30 alle h 22

Dopo una giornata stressante al lavoro, tutti i clienti Doppio Malto potranno concedersi una coccola rilassante grazie ai professionisti del massaggio: ShapeMe si occuperà di un massaggio gratuito su sedia, perfetto per combattere lo stress e i dolori posturali causati dal lavoro d’ufficio e da uno stile di vita sedentario.

Tutti i venerdì – “DJ set” h 22

Per scatenare la voglia di ballo e sentire dischi mixati dal vivo con Arj DJ, deejay dalle sonorità poliedriche.

Mercoledì 24 ottobre – “Concertime” h 21:30

Un imperdibile appuntamento per chi ama la musica dal vivo con i Barracuda, tribute band che porta sul palco tutta la musica italiana di Ligabue.

Giovedì 25 ottobre – “Massaggi o assaggi?” Dalle h 19:30 alle h 22

Un bel massaggio rilassante per tutti gli ospiti Doppio malto, per sciogliere la tensione della giornata al lavoro.

Domenica 28 ottobre – “Concertime” h 21:30

Sul palco di Doppio Malto Le Casalingue: Stefania, Irene, Silvia, Giorgia e Astrid hanno dato vita ad una band hard rock grintosa, sfacciata ed ironica. Apprezzatissime nel circuito underground veneto, con i loro suoni prepotenti e distorti, una batteria, un basso incalzante e una voce corposa e ammaliante, propongono una performance mozzafiato e uno show coinvolgente, rigorosamente in grembiulino e tacchi.

Lunedì 29 ottobre – “Barba o birra?” h 20:00

In collaborazione con The Original Barber Store, dalle 19.30 sarà possibile farsi fare la barba gratuitamente… proprio di lunedì, giorno di chiusura dei barbieri! L’attività è gratuita, proprio come la prima birra che si potrà gustare prima o dopo il taglio!

Mercoledì 31 ottobre – “Concertime” h 21:30

La serata di Halloween si inaugura con Marco “Furio” Forieri: il veneziano va in scena da Doppio Malto Marcon per uno show unico tra musica e divertimento.

Clicca qui per avere maggiori informazioni.