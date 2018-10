Fondo risparmiatori, Bitonci: «1,5 miliardi in tre anni»

Condividi

I due sottosegretari all’Economia Massimo Bitonci (Lega, in foto) e Alessio Villarosa (M5S) hanno diramato una nota per chiarire la questione del fondo destinato ai risparmiatori colpiti dal crac delle banche: «Le risorse stanziate sul fondo – si legge nella nota, riportata da Roberta Paolini su La Tribuna a pagina 15 – ammontano a 525 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro».

Complessivamente, per 2019, «la previsione delle uscite di cassa (a fronte dei 525 milioni disponibili) è stata valutata in 250 milioni». Per gli anni successivi, «si attesta a 500 milioni di euro annui. Il Dpb (Documento Programmatico di bilancio) indica esclusivamente la quota aggiuntiva “di cassa” dell’anno 2019 (50 milioni) che espressa in percentuali di Pil è approssimata a zero». Lo stanziamento reale si vedrà nel Disegno di legge «appena verrà presentato in Parlamento».

(Ph. Massimo Bitonci / Facebook)