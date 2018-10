M5S Veneto, 50 mila euro a scuole con taglio stipendi

Condividi

Il Movimento 5 Stelle veneto ha presentato in consiglio regionale i risultati del progetto “Facciamo scuola” finanziato con i soldi tagliati dagli stipendi dei consiglieri veneti del M5S. «In Veneto – spiega in un comunicato la consigliera regionale Erika Baldin (in foto) – sono stati raccolti 50 mila euro che hanno finanziato 5 progetti, tra i 25 presentati, che sono stati scelti direttamente dalla base, dagli iscritti e oggi ospitiamo i docenti delle scuole vincitrici, i quali hanno seguito l’iniziativa dall’inizio alla fine».

«I soldi raccolti – aggiunge la Baldin – sono stati utilizzati per favorire l’innovazione nella didattica, con l’acquisto di tablet e di altre strumentazioni moderne, per l’edilizia scolastica, per combattere la dispersione scolastica, per ridurre l’impronta ecologica, come l’efficientamento energetico – conclude la consigliera – , per migliorare l’accessibilità ai plessi scolastici».