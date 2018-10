“Mostri” ultracattolici, Halloween lgbt a Verona

Condividi

«Qualcosa di mostruoso si aggira per Verona, ma voi non chiudetevi in casa e venite a far festa con noi». È lo slogan del party di Halloween organizzato dal gruppo giovani di Pianeta Milk. Una “apericena” per brindare, mangiare e divertirsi – possibilmente in maschera – in occasione della festa pagana per antonomasia, in programma nella sede del centro lgbt scaligero di via Scuderlando.

Nella locandina dell’evento figurano gli esponenti della maggioranza di centrodestra, accusata di essere catto-integralista, nei panni della famiglia Addams: dal sindaco Federico Sboarina all’ex vice e attuale ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, fino al consigliere Alberto Zelger, recentemente al centro di accese polemiche per le sue esternazioni anti-aborto. Info e prenotazioni sulla pagina Facebook di Pianeta Milk.