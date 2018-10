Mussolini: «denuncio chi offende il Duce sui social»

Condividi

L’europarlamentare italiana del Partito Popolare europeo Alessandra Mussolini, nipote del Duce Benito, ha annunciato su Facebook che intende denunciare chi offenderà il nonno sui social. «Avviso ai naviganti – ha scritto l’eurodeputata -legali a lavoro per verificare il “politically correct” di FB e altri social nei confronti di immagini e/o frasi offensive nei confronti di Benito Mussolini: monitoraggio e denuncia a Polizia Postale». La Mussolini ha riportato a tal proposito una sentenza della Cassazione. Tale azione non violerebbe il diritto di opinione in quanto l’europarlamentare è parente della parte offesa. A venire insultato quindi non sarebbe solo il Mussolini figura storica e politica, ma il Mussolini padre e nonno. «Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 3 maggio 2017, n. 21209. Nell’ipotesi di offesa alla memoria del defunto, – riporta la sentenza citata dalla Mussolini – i soggetti elencati nell’ultimo capoverso dell’art. 597 c.p. vantano “iure proprio” il diritto di presentare la querela, poiché – essi stessi – e non il de cuius – si qualificano come i soggetti passivi dell’offesa, in quanto titolari dell’interesse a difendere la memoria del loro congiunto».