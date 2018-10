Riace, niente Treviso per Lucano: «vado a Napoli da De Magistris»

Condividi

Ieri Oliviero Toscani aveva invitato a Treviso il sindaco di Riace Domenico Lucano per ospitarlo dopo che quest’ultimo non poteva più rimanere nel suo paese a seguito del divieto di dimora conseguenza delle indagini sulle accuse di istigazione all’immigrazione clandestina. Il fotografo di Benetton non è stato l’unico ad esprimere la propria solidarietà: anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si era reso disponibile ad accogliere Lucano.

E lui ha accettato, come spiega ai microfoni di Radio Crc: «volevo rimanere a dormire nella mia auto ma De Magistris è uno dei sindaci che ammiro di più e che conosce bene la nostra terra. Mi trovo in una condizione che non avrei mai immaginato, ma non faccio un passo indietro». Durante la trasmissione è intervenuto lo stesso De Magistris che ha dichiarato: «Lucano è stato punito perchè considerato socialmente pericoloso. Riace deve diventare la roccaforte della resistenza del nostro Paese, per l’attuazione dei valori costituzionali. Questa lotta la vinceremo insieme».

Ph: Facebook Domenico Lucano