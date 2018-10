Salvini: «candidato Ue al posto di Juncker? Ci penso»

Condividi

«È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall’Italia. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso». Lo afferma a Mosca il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a Repubblica sull’ipotesi che sia lui il candidato populista alla presidenza della Commissione Ue, al posto di Jean Claude Juncker. «In Russia – ha dichiarato – mi sento a casa, al sicuro. E diremo un no risoluto al progetto di Bruxelles di prorogare di fatto sine die le sanzioni a Mosca».