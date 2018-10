Escherichia Coli nel formaggio, ritirati lotti Coop e Parmareggio: ecco quali

Condividi

Linkedin email

Il ministero della Salute ha disposto l’immediato ritiro dei prodotti “scamorza bianca a fette” marchio Coop e “Cuor di Fette” della Parmareggio per la presenza del batterio Escherichia Coli in alcuni campioni. Le confezioni da 140 grammi, prodotte nello stabilimento di via Togliatti a Modena da Parmareggio Spa, possono essere riconsegnate al punto vendita per ottenere il rimborso. Qui il link alla scheda del prodotto.