Aborto, Canitano (Pap): «parole Barbieri fraintese, ricordava la Bonino»

Pubblichiamo la nota di Elisabetta Canitano, presidente dell’associazione Vita di donna ed esponente di Potere al popolo Roma, sul post scritto da Rossana Barbieri, già candidata sindaco di Oderzo e alla Camera, dove parla di aborto.

Ho letto l’articolo sulla discussione fra alcuni compagni di Potere al popolo a proposito di una presunta istigazione all’aborto clandestino. Vorrei dire che da una parte c’è stato un comprensibile desiderio di fare una levata di scudi a favore della nostra legge 194/78, che ha sottratto le donne alle terribili conseguenze dell’aborto clandestino, nel timore che anche nominando l’idea che l’aborto possa essere fatto fuori dai percorsi sanitari ufficiali questo possa metterle in pericolo. Dall’altra tutto è partito dal ricordo che le donne, fra cui Emma Bonino, ma non solo, hanno praticato l’aborto in autogestione, in condizioni di illegalità ma di sicurezza, nell’ambito di lotte per l’autodeterminazione che hanno culminato proprio nell’approvazione della Legge 194/78.

L’aborto autogestito al di fuori dei percorsi sanitari è tuttora praticato a livello internazionale, per esempio dall’associazione olandese “Women on the waves” che invia farmaci abortivi a domicilio alle donne che vivono in paesi in cui l’aborto clandestino è causa di morte. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno gli aborti svolti in contesti non sicuri causano 47 mila morti e 5 milioni di ricoveri ospedalieri. Il format attraverso il quale si possono richiedere i farmaci alla voce “Italy” si blocca dicendo: “sei in un paese in cui l’aborto è legale. Per quanto un aborto autogestito possa essere sicuro è sempre meglio che tu lo faccia con modalità legali e assistenza sanitaria” e non puoi chiedere di ricevere i farmaci.

Vorrei concludere dicendo: in un paese in cui l’aborto è legale la cosa migliore è sempre, sempre,come ha ricordato anche Viola Carofalo, ricorrere al servizio sanitario nazionale. Nei paesi in cui abortire è illegale invece un aborto autogestito precoce eseguito con farmaci, e con la possibilità di ricorrere a un pronto soccorso ostetrico è più sicuro di un aborto avanzato eseguito chirurgicamente e illegalmente da parte di personale non medico e non professionale. Negli Stati Uniti organizzazioni femminili, a causa della sempre maggiore difficoltà ad avere un aborto legale, stanno considerando l’ipotesi di sostenere aborti autogestiti precoci con invio di farmaci tramite una linea telefonica di medici sempre disponibili. Penso che le intenzioni fossero buone sia da una parte che dall’altra e che la polemica non abbia ragione di essere.

Elisabetta Canitano

Associazione Vita di donna, Potere al popolo Roma

