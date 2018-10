Cina, finge morte per soldi assicurazione: poi il dramma

Condividi

Linkedin email

Un dramma familiare ha sconvolto l’opinione pubblica di Pechino, facendo il giro dei social cinesi. Un uomo in difficoltà economiche e con una figlia malata di epilessia aveva stipulato un’assicurazione sulla vita di 145 mila dollari di cui avrebbe beneficiato la moglie, che però non sapeva nulla del suo piano. Poi ha simulato la sua morte in un incidente stradale facendo ritrovare un’auto da lui noleggiata in un fiume. La consorte, che lo credeva veramente morto, si è tolta la vita gettandosi in un fiume assieme ai due figli, anche loro deceduti. Prima del tragico gesto ha pubblicato un messaggio d’addio su WeChat. L’uomo è stato poi arrestato per frode, ma secondo i legali è difficile dimostrare il nesso tra il suo piano e il suicidio della moglie.

(Fonte: Bbc)

(ph: Freshnewsasia.com)