«Ex popolari: 1,5 miliardi per i risparmiatori non bastano»

Pubblichiamo la nota dell’Associazione “Noi che credevamo nella BpVi e in Veneto banca”

Il clima in queste ultime settimane in Italia si è così esacerbato sia pro che contro questo governo da far nascere polemiche o articoli ad ogni parola. Tutto questo non aiuta affatto a rasserenare quei risparmiatori come noi che, da ormai 3 anni, lottano per riavere risparmi e dignità… e la tensione sociale aumenta. Non sono parole nostre la frase attribuitaci… 1,5 miliardi non bastano, in riferimento al fondo di risarcimento dei risparmiatori delle banche liquidate dal Governo targato PD.

Noi avevamo espresso un ragionamento ampio in considerazione delle diverse eventualità di profilo della norma che ancora non abbiamo letto e quindi, come nostra prassi, non giudichiamo. Attendiamo gli incontri promessi a Roma dai rappresentanti del governo e lì rimandiamo ogni giudizio.