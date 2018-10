Ieg, la leghista Albiero nel nuovo cda

Condividi

Sarebbe Roberta Albiero, commercialista e consigliera comunale in quota Lega a Vicenza (in foto), il nuovo nome vicentino nel cda di Ieg (Italian exhibition group), la società nata dalla fusione tra Fiera di Vicenza e Riminifiera. Una scelta di continuità: Albiero, infatti, è nel collegio sindacale di Vicenza holding, società che detiene le quote vicentine di Ieg e di cui sono soci Comune, Provincia e Camera di commercio, e sindaco supplente nel collegio sindacale del gruppo fieristico.

Come scrive il Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 10, per la nomina ufficiale bisognerà attendere la quotazione in Borsa della società, prevista il 12 novembre, quando diventeranno operative le dimissioni dei due consiglieri in carica: Michela Cavalieri e il vicepresidente Matteo Marzotto.

