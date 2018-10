Livorno, graffiata dal gatto: muore dissanguata

Condividi

Una donna di 88 anni, Silvana Masotti, è stata ritrovata senza vita a Vada (Livorno) a causa di un dissanguamento. Come riporta Il Tirreno, secondo le testimonianze dei vicini di casa una sua amica che abita nello stesso condominio le avrebbe detto di non toccare il suo gatto, perché è molto scorbutico, fino a quando non fosse tornata lei. E sarebbe stato proprio l’animale a procurarle la ferita alla gamba rivelatasi poi mortale. Sotto choc amici e vicini che l’hanno trovata senza vita sulla poltrona in cortile. L’anziana prendeva dei farmaci anti-coaugulanti e ciò potrebbe aver aggravato la situazione.

