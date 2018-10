«Mussolini denuncia chi insulta duce? Lo infango a futura memoria»

Condividi

Dura presa di posizione del dottor Massimo Finzi, che su Facebook ha pubblicato una lettera aperta in risposta ad Alessandra Mussolini, che ieri ha minacciato di denunciare tutti coloro che insultano sui social network il nonno Benito. «Il 16 ottobre del 1943 – scrive il medico romano – io avevo un anno e mezzo e sono stato tra i fortunati bambini scampati al rastrellamento nazifascista. La mia famiglia ha subito prima l’umiliazione delle leggi razziali volute da suo nonno con perdita del posto di lavoro e poi la scomparsa di tanti familiari finiti nei campi di sterminio. Non solo infango la memoria di suo nonno ma ne trasmetto l’infamia a futura memoria per le generazioni che verranno. Per sua ulteriore informazione quasi ogni anno passo per Predappio, mi reco al cimitero dove è sepolto suo nonno e non porto certamente un omaggio floreale».

(Ph. Everett Historical / Shutterstock)