Olimpiadi 2026, ira di Bolzano: «noi esclusi, atteggiamento poco serio»

Duro attacco del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher (in foto), ai colleghi Zaia e Fontana per l’esclusione dal programma dei giochi delle Olimpiadi invernali 2026: «noi con loro siamo stati chiari, abbiamo mandato per iscritto la nostra disponibilità a dare lo stadio di Anterselva, ma a un certo punto non ci hanno più risposto. Se loro hanno scelto di comportarsi così ne prendo atto, per me a questo punto possono anche escluderci».

Come riporta Francesco Barana sul Corriere del Veneto a pagina 7, secondo Kompatscher, Lombardia e Veneto, «finora hanno proceduto in maniera poco seria nei nostri confronti. Io ho messo a disposizione fin da subito il nostro stadio del biathlon, che è uno degli impianti più belli del mondo. Lì ospiteremo i Mondiali del 2020 e ogni anno siamo tappa delle gare di Coppa del Mondo. Abbiamo perciò un’immagine da difendere».

(Ph. Dragan Tatic / Flickr)