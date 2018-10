Ospizio a luci rosse: ecco cosa facevano le nonnine

Condividi

Linkedin email

Una cena hot con giovani camerieri seminudi in una casa di riposo di Colchester, nell’Essex, Inghilterra. L’idea per movimentare le noiose serate è partita dall’89enne Joan Corp ed è stata subito condivisa dalle altre ospiti. Alla cena hanno partecipato anche le figlie e nipoti delle nonnine. Sul sito “Hunks in Trunks” è possibile prenotare un servizio di catering in cui i camerieri sono esclusivamente maschi, giovani, e, appunto, seminudi. A fine serata per chi voleva c’è stata anche la possibilità di ricevere un massaggio. L’ospite più anziana, 99 anni, si augura che l’esperienza possa ripetersi per il suo 100esimo compleanno.

(Fonte: Dailymail)