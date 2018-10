Toscani: «Treviso centro della resistenza, leghisti più stupidi dei cani»

Condividi

La Fabrica di Benetton, a Treviso, «sarà la Riace d’Italia, Fort Knox, il centro della resistenza». Il fotografo Oliviero Toscani, ospite a La Zanzara su Radio 24, rinnova l’invito al sindaco Domenico Lucano, accusato di istigazione all’immigrazione clandestina, che non può fare rientro nel suo paese su disposizione della magistratura. «Siamo in tanti – dice Toscani -. A parte che siamo più intelligenti dei leghisti. Non ci vuole mica tanto. Anche il mio cane quando abbaia ha un’aria più intelligente». A Treviso, però, fanno notare i conduttori, non tutti sono d’accordo a ricevere il sindaco simbolo dell’integrazione: «È mio diritto, cazzo – sbotta Toscani -. Io invito i miei amici dove cazzo voglio. Davide Visentin (consigliere comunale della lista Conte che con il Comitato Prima i trevigiani ha protestato contro la proposta di Toscani, ndr)? ‘Sto mona può andare a cagare». Toscani torna poi sul servizio fotografico a Maria Elena Boschi per Maxim: «Mi sono incazzato perché quelli di destra la volevano nuda. Siete tutti dei “finocchiacci” strani, dei pervertiti. Le donne devono essere pitturate, avere i tacchi, il culo fuori… Quelli di destra sono dei pipparoli, gli piacciono queste donne un po’ da travestiti, queste donne che sono super volgari».

Quando Cruciani domanda come chiamerebbe un suo partito, risponde: «Radical Chic. Radical perché ho sempre votato radicale, e chic perché vuol dire gusto e stile». Il conduttore gli chiede un’opinione sul Papa che ha detto che l’aborto è come affittare un sicario. «Il Papa e tutti i preti – risponde – non hanno diritto di parlare su certe cose. Non si sposano, non hanno rapporti con l’altro sesso. A parte che io trovo qualsiasi religione una fiction. Il supermercato religioso è grande, c’è marketing anche lì, ognuno cerca di vendere il suo Dio». L’ultima battuta è sulla riapertura della cripta di Benito Mussolini a Predappio, dove è in programma una manifestazione di fascisti. «Io sono a contrario a proibire queste cose», risponde, facendo un parallelo tra il gay pride («perché i gay devono conciarsi così?») e le parate delle camicie nere. «Sono patetici, poveretti, hanno perso tutto, anche culturalmente. Sono antistorici. È come il carnevale. Fanno ridere».

r.a.

(Ph. Studio Toscani)