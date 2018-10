Verona, 5 anni schiavo: in manette trafficante del Bangladesh

Condividi

Il giudice per le indagini preliminari di Verona Marzio Guidorizzi ha convalidato l’accusa di sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima per un uomo del Bangladesh residente in città, che avrebbe schiavizzato per 5 anni un bambino a Palermo. Lo riporta Fabiana Marcolini su L’Arena di oggi a pagina 16. L’uomo si è dichiarato innocente, ma il ragazzino che oggi ha 12 anni ha raccontato di aver attraversato l’Oman, la Turchia, Dubai, l’Iran, la Grecia, la Macedonia, la Serbia e l’Ungheria prima di arrivare a Palermo ed essere rapito. Suo padre aveva pagato circa 4500 euro per il suo viaggio e i sequestratori ne volevano altri 5 mila per lasciarlo libero.

