Vicine da incubo, tacchi e zoccoli in casa: madre e figlie multate

Una donna vicentina è stata multata per colpa dei tacchi in casa. I vicini del piano di sotto si sono lamentati per mesi inutilmente, rivolgendosi anche all’amministratore del condominio, e alla fine hanno deciso di denunciare lei e le figlie, con l’accusa di disturbo delle occupazioni e della quiete delle persone.

La procura ha ottenuto dal giudice la condanna penale di 500 euro per madre e figlie. Come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 15, la donna non si è opposta e ha accettato di pagare la sanzione. Non solo, pare che lei e le figlie abbiano iniziato a camminare in pantofole.

(Ph. Shutterstock)