Fondazione Cassamarca, Gobbo: «pronto per presidenza»

L’ex sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo (in foto) si candida alla presidenza della Fondazione Cassamarca. Lo riporta Alessandro Zago su La Tribuna di oggi a pagina 25. «Chi ha detto che non posso essere il prossimo presidente di Fondazione Cassamarca? – a dichiarato Gobbo a margine di un incontro privato con altri membri del cda -. Io sono pronto a tutto, per rilanciarla. Carlo Nordio? Bellissimo nome, ma non mi risulta sia candidato». Se prima Gobbo sembrava disposto a rimanere vicepresidente, ora lui stesso sembra snobbare il nome di Nordio proponendo il suo. La politica si divide invece sul nome del professor Luigi Garofalo, che fu “sponsorizzato” da Manildo. Un altro docente in ballo potrebbe essere Ludovco Mazzarolli. Entro il 26 ottobre il Comune di Treviso dovrà presentare tre nomi. Altri nomi verranno presentati rispettivamente dalla Provincia, dal Comune di Castelfranco, dalla Camera di Commercio, dall’università di Padova, dall’università Ca’ Foscari e dall’associazione Comuni della Marca, più due dall’attuale Consiglio di indirizzo. Tra questa rosa uscirà il nome del prossimo presidente e i nomi del nuovo cda.

(ph: Vvox)