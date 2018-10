L’ultimo desiderio del condannato a morte: cittadinanza italiana

Condividi

Il detenuto italo-americano Henry Sireci ha chiesto la cittadinanza italiana per evitare la condanna a morte, inflittagli in Florida per l’assassinio di Howard Poteet nel 1976. Sireci, da 40 anni nel braccio della morte, si è sempre dichiarato innocente. A dare manforte al detenuto sono l’associazione Reprieve e il comune di Nicasio di Cola (Palermo) dove sono nati suoi nonni, il cui sindaco si è detto a far pressioni alla Farnesina affinché a sua volta convinca l’Onu a imporre un ripensamento agli Usa. In passato l’Italia è già intervenuta due volte per detenuti italo-americani. Il caso di Sireci ha diviso l’opinione pubblica americana, in quanto condannato alla pena di morte senza l‘unanimità dei giurati.

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Shutterstock)