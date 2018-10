Portogruaro (Ve), 7 profughi in container in azienda agricola

Condividi

10:49 – Sette giovani profughi, pare di origine iraniana e palestinese, sono stati trovati stipati in un vagone in un’azienda agricola che produce cereali a Summaga di Portogruaro (Venezia). Un dipendente deve aver notato dei rumori e ha chiamato i carabinieri, che hanno contattato anche la Guardia di Finanza. Il vagone proveniva dalla Serbia e i migranti erano tutti sprovvisti di documenti. Alcuni sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti sulla salute, prima di condurli tutti all’Ufficio Immigrazione. (Fonte: Ansa 09:35)

