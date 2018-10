Migranti a Claviere, Salvini manda polizia al confine con Francia

Condividi

Il ministro dell’interno Matteo Salvini ha annunciato su Facebook di aver inviato la polizia italiana a pattugliare il confine francese a Claviere, in Piemonte, dopo il caso, reiterato, dei migranti “scaricati” dai gendarmi francesi su suolo italiano. Nonostante le scuse di Macron gli sconfinamenti sono continuati e la Francia questa volta dice che si tratta di respingimenti concordati. «Non c’è alcun accordo bilaterale Italia-Francia, scritto e ufficiale, che consenta questo tipo di operazioni – ha scritto su Facebook Salvini -. Se Macron parla di “prassi” ne deve rispondere il governo che ci ha preceduto: ora l’aria è cambiata e non accettiamo che vengano portati in Italia extracomunitari fermati in territorio francese, senza che le nostre forze dell’ordine possano verificarne l’identità. L’ennesimo abuso delle autorità francesi – aggiunge – , che hanno approfittato anche della buonafede della nostra Polizia, avrà conseguenze: per nostra iniziativa a Claviere sono già state inviate delle auto di pattuglia per controllare e presidiare il confine. Dalle parole ai fatti».