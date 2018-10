Notte della Luna: consigli per il perfetto “MoonWatch”

Condividi

19:45 – Questa notte si celebra l’international “Observe the Moon Night”, iniziativa mondiale varata dalla Nasa a partire dal 2010. In tutto il mondo sono 823 gli eventi organizzati per il “Moonwatch party” in tutto il mondo, compresa Itala. Si lega l’osservazione del satellite alla sua presenza nella mitologia e letteratura. Dalle ore 18:00 sul sito internet del Virtual Telescope è possibile vedere in diretta spettacolari immagini della Luna sul suggestivo orizzonte di Roma. Molti sono anche gli eventi organizzati dall’Unione Astrofili Italiani e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ad Agerola (Napoli), presso l’Osservatorio Astronomico Salvatore di Giacomo una serata pubblica dove si potrà osservare al telescopio la Luna, Saturno, Marte e assistere a videoproiezioni a tema con gli esperti. Osservazioni anche a Roma, con l’Accademia Delle Stelle. Altri eventi anche in Toscana. In Veneto è molto attivo l’osservatorio astronomico La Specola di Padova e quello di Asiago (Vicenza). (Fonte: Ansa 10:04)