Omissione di soccorso: figlio Vasco Rossi a processo

Condividi

Linkedin email

Davide Rossi, attore e cantante, figlio primogenito del cantautore rock Vasco Rossi, dovrà andare a processo per un incidente del 2016. Rossi si trovava alla guida dell’auto che, ad elevata velocità, ha mancato uno stop scontrandosi con altri veicoli e provocando il ferimento di due donne. Il 32enne non si è però fermato a prestare soccorso e nemmeno ha chiamato il 118 o il 113. L’amico che era con lui ha tentato di assumersi la responsabilità dichiarando il falso. L’accusa per Rossi è lesioni gravi e omissione di soccorso. Secondo i legali di Rossi le ragazze vittime dell’incidente non hanno atteso i soccorsi e si sono fatte refertare le lesioni solo 13 giorni dopo l’incidente.

(Fonte: TgCom24)

(ph: YouTube – Davide Rossi, dal brano A morire ci penso domani)