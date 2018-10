Orti su tetti supermercati: coppia trevigiana vince premio creatività

Condividi

La startup trevigiana “Babylon“, fondata da Romano Selva (in foto) e dalla moglie Immacolata Caputo di Mogliano Veneto (Treviso), ha vinto la “Treviso Creativity Week” grazie all’idea di trasformare i tetti dei supermercati in orti dove coltivare frutta e verdura di qualità. Babylon può ora usufruire di un finanziamento di 2500 euro. «I riconoscimenti intendono premiare e dare visibilità a tutti i giovani creativi e innovatori veneti che vogliono investire su sé stessi e sul territorio» ha spiegato in una nota l’organizzatore, Gianpaolo Pezzato. Oltre a Babylon, in finale sono arrivati la vicentina “B&P Card”con l’idea di biglietti da visita digitali e la padovana “Flood Hydrone” con l’idea di usare i droni per prevenire le alluvioni. «L’idea di Babylon è quella di sfruttare la tecnologia dell’idroponica per poter costruire delle serre sopra i supermercati – ha spiegato Selva ai giurati. – Così creiamo un’integrazione totale con i negozi sottostanti e ridurre i rifiuti alimentari in quanto la produzione viene basata sulla previsione della domanda di mercato. Queste serre sfruttano l’energia derivata dai gruppi frigo, e non solo, come risorsa rinnovabile. Il progetto di Babylon vuole mantenere la proprietà delle serre in modo da poter trarne il maggior rendimento».