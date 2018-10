Condividi

Risiede in provincia di Vercelli l’uomo che per 167 volte ha viaggiato in autostrada senza pagare il pedaggio. Ora però è stato condannato a 4 mesi di carcere e al risarcimento di 2 mila euro, al quale è subordinata la sospensione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali. Se avesse pagato il pedaggio avrebbe speso circa 1000 euro. Per eludere il pedaggio si accodava ai veicoli dotati di telepass o di viacard.

(Fonte: Ilmessagero)