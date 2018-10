Processo BpVi, Zonin ed ex vertici rinviati a giudizio

Condividi

15:09 – L’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin e gli ex amministratori Giuseppe Zigliotto, Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini sono stati rinviati a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Roberto Venditti con l’accusa di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo. Il primo dicembre si aprirà per loro il processo a Vicenza, che comprenderà lo stesso istituto di credito, ritenuto responsabile civile. A dicembre verrà vagliata anche la posizione dell’ex dg Samuele Sorato, stralciata per gravi motivi di salute. Accolte 350 costituzioni di parte civile. (Fonte: Ansa 14:09)