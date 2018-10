Sanità veneta, la Simionato alla guida di Azienda Zero

Condividi



Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha nominato come nuovo generale dell’Azienda Zero la dottoressa Patrizia Simionato, (in foto) attuale direttore generale dell’Istituto Oncologico Veneto-IOV di Padova, che rimarrà in carica fino al 2020. Lo rende noto la stessa Regione in un comunicato. Al posto della Simionato a Padova è stato nominato l’attuale dg dell’Ulss 7 Pedemontana, Giorgio Roberti. Il dottor Bortolo Simoni invece è il nuovo commissario dell’Ulss 7 per gestire l’Azienda in attesa delle procedure concorsuali volte alla nomina del nuovo dg di Bassano.

«I tre manager – ha commentato Zaia – sono da tempo al lavoro nell’ambito del sistema sanitario regionale e garantiscono esperienza, capacità professionali e conoscenza approfondita del settore. A tutti auguro buon lavoro nell’interesse dei cittadini assistiti».

(ph: Facebook – Patrizia Simionato DG Istituto Oncologico Veneto)