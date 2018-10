Sesso tra ex: ecco perché fa bene

Condividi

Secondo una ricerca degli studiosi americani della Wayne University of Detroit, pubblicato sulla rivista “Archives of sexual behavior”, continuare ad avere rapporti sessuali anche dopo la fine di una relazione allevia lo stress e quindi facilità la fine del rapporto. Anche se l‘amore non c’è più, il sesso può continuare e anzi, fa bene, perché aiuta a lasciarsi in amicizia. La ricerca è stata condotta con un questionario a 113 soggetti. Anche chi è stato lasciato e non riesce a dimenticare viene avvantaggiato nel processo emotivo di separazione e rottura con il passato dall’avere dei rapporti sessuali con l’ex partner. È proprio il caso di dirlo, fate l’amore, non fate la guerra (degli ex).

(Fonte: Tpi)