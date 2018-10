Turista muore in vacanza in Egitto: agghiacciante scoperta

Condividi

Un turista inglese di nome David Humphries, 62 anni, è deceduto mentre si trovava in vacanza in Egitto. Ma al ritorno della salma in patria i familiari, già provati dal lutto, hanno fatto un’agghiacciante scoperta: mancavano infatti il cuore e i reni. L’uomo è stato colpito da forti dolori al petto e poi è spirato. Il corpo è stato sottoposto ad accertamenti sia in Egitto che in Inghilterra. Il sospetto è che i trafficanti d’organi siano riusciti a mettere le mani sulla salma del turista inglese per rubargli cuore e reni e rivenderli, prima che il corpo fosse preparato per il viaggio in Inghilterra.

(Fonte: Huffingtonpost)

(ph: Freaktography – Shutterstock)