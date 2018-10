Autonomia Veneto, Da Re (Lega): «Salvini supererà veti M5S»

Condividi

Il segretario nathional della Lega Gianantonio Da Re teme che il Movimento 5 Stelle possa ostacolare la concessione dell’autonomia al Veneto, ma ripone «massima fiducia in Matteo Salvini». Lo riporta Albino Salmaso sul Mattino di Padova a pagina 13. «Lui sa – aggiunge Da Re riferendosi al ministro dell’Interno – che l’autonomia del Veneto è uno dei pilastri su cui si regge il governo, i veti del M5S prima o poi debbono cadere». Lo stesso Salvini su Facebook è parso preoccupato dall’ipotesi che i grillini vogliano temporeggiare. «Non c’è nessuna fretta – risponde Da Re -, abbiamo aspettato 50 anni e una settimana in più non fa alcuna differenza».