Di Battista nostalgico: «mi manca la lotta, a Natale torno»

Nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha festeggiato a Roma l’anniversario di nascita, Alessandro Di Battista ha lanciato un messaggio dall’estero ai suoi ex compagni di partito ed ex elettori. Mi piacerebbe tantissimo stare lì – ha detto -. A volte mi mangio le mani, mi dico: “che hai fatto?”. Mi sarebbe piaciuto dare una mano a Luigi, potevo fare il ministro. Ormai questo viaggio sta per finire». Sulla finanziaria Di Battista ha detto: «è un’ottima legge, che restituisce diritti a chi ne era stato privato. Il capitalismo finanziario è il nemico numero uno – ha aggiunto – e lo dovrebbero capire tutte le forze politiche». Sul caso della “manina” ha poi difeso Di Maio: «ha agito d’istinto, dimostrando di stare dalla parte dei cittadini con genuinità ed onestà, che è quello che vogliono le persone». Infine l’annuncio che potrebbe anticipare anche un suo ritorno alla politica attiva: «a Natale torno e poi vediamo che succederà. Mi manca la battaglia in prima linea – ha concluso – e voglio continuare a lottare contro la bancocrazia e rigarantire i diritti economici e sociali ai cittadini che sono stati massacrati soprattutto dalla sinistra».

(ph: Facebook – Alessandro Di Battista)