Fisco, Cgia: «in Italia più di 100 tasse. Ma ne bastano 10»

10:40 – La Cgia di Mestre ha calcolato quante sono le imposte che pesano sulle tasche degli italini. Sono oltre 100, di tutti i generi, ma, dice l’associazione, ne basterebbero 10. Le tasse che incidono di più sui conti delle famiglie italiane sono due: Irpef e Iva. Esse garantiscono all’erario rispettivamente 169,8 miliardi di euro (un terzo del totale) me 108,8 mld di euro. Per le aziende invece l’imposta più pesante è l’Ires (Imposta sul reddito delle società). Meno “famose”, ma ugualmente incisive, sono l‘imposta sugli oli minerali e ll’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive). «Tenendo conto che dall’applicazione di una novantina di tasse, tributi e contributi l’erario incassa solo il 15% del gettito totale annuo – spiega Paolo Zabeo della Cgia – con una seria riforma fiscale basterebbero poco più di 10 imposte per consentire ai contribuenti di beneficiare di una riscossione più contenuta, di lavorare con più serenità e con maggiori vantaggi anche per le casse dello Stato che, molto probabilmente – conclude – , da questa sforbiciata vedrebbero ridursi l’evasione». (Fonte: Ansa)

(ph: Andrey Popov – Shutterstock)