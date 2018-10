Maxi-processo BpVi, Vicenza chiede aiuto a Roma

Condividi

Il tribunale di Vicenza teme la carenza di personale in vista dell’avvio del maxi-processo sul crac della Banca Popolare di Vicenza, fissato per il 1 dicembre. Come riporta Roberta Paolini su La Tribuna a pagina 14, infatti, sono 9900 le parti civili costituitesi finora, anche se solo 350 quelle accettate. Ma si prevede, da qui a dicembre, che la quantità potrebbe raggiungere quella del caso Parmalat, dove le parti civili furono più di 10 mila. «Questo è un processo mastodontico – ha spiegato il presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo – un milione e duecentomila carte, suddivise in 163 faldoni, 57 provvedimenti di sequestro per un ammontare di oltre 300 milioni».

Rizzo intende quindi chiedere un aiuto al ministero della Giustizia. «Il Tribunale di Vicenza – spiega – versa in una situazione drammatica per quanto riguarda la scopertura del personale amministrativo, che è pari al 31,21%. Il che vuol dire che dovrebbero esserci 140 persone e ce ne sono meno di 100. Inoltre anche per quanto concerne la pianta organica dei magistrati abbiamo una scopertura del 17,07% Ha necessità – aggiunge – anche per quanto riguarda la logistica e la dotazione informatica».