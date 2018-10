Pallavolo, “censura” atlete di colore: bufera social su Uliveto

Condividi

Linkedin email

Errore del grafico o razzismo? “Acqua Uliveto” celebra lo straordinario percorso delle ragazze della pallavolo che sono arrivate in finale dei mondiali, anche se non sono riuscite a vincere. Lo stesso era avvenuto per i maschi. Ma in quel caso la bottiglia dell’acqua era stata messa a lato, in modo da inquadrare tutti gli atleti. In questo caso invece la bottiglia va a coprire proprio Paola Enogu e Miriam Sylla, le due atlete di colore della compagine azzurra. «Grazie! Una grande avventura vissuta insieme! Le campionesse del volley bevono Uliveto» recita lo slogan. Ma non è passata inosservata al popolo social quella bottiglia che copre la Enogu e la Sylla. Su Instagram Acqua Uliveto ha pubblicato un’altra foto, senza bottiglia, dove compaiono anche loro, accompagnandola con l’hashtag “repost”, il che fa pensare a una correzione, ma sulla pagina Facebook del noto marchio nei vari post sulla pallavolo le atlete di colore non compaiono mai. In molti adesso accusano l’Uliveto di razzismo e vogliono boicottarla.

Piccola domanda a Acqua Uliveto. Questa pubblicità è OK? pic.twitter.com/rUDkXF5anw — massimo mantellini (@mante) 21 ottobre 2018

Lo sponsor ringrazia la nazionale di pallavolo e dalla foto “misteriosamente” scompaiono Paola Enogu e Miriam Sylla.

Per quanto mi riguarda penso che non acquisterò né consumerò mai più acqua minerale #Uliveto e inviterò tutte le persone che conosco a far altrettanto. pic.twitter.com/iEWLgOPM3F — Marco Borraccino (@borraccinomarco) 21 ottobre 2018

Spero vivamente non sia intenzionale… E spero che sia solamente un equivoco legato alla precarizzazione del lavoro alla #uliveto: uno/a stagista pagato/a in acqua messo/a a lavorare su grafiche fatte con Paint e Windows XP. Sarà così dai…. #italia https://t.co/RinIaS4OJ9 — Alberto (@yashalby) 21 ottobre 2018

#Uliveto acqua #razzista? Nella pubblicità la bottiglia nasconde Miriam Sylla e Paola Egonu (miglior schiacciatrice e miglior opposto del mondiale). #UlivetoVergogna, la nazionale #ItalVolley deve rescindere subito il contratto. pic.twitter.com/oVrorPPII2 — Francesco Panié (@francesco_panie) 21 ottobre 2018

#AcquaUliveto casualmente copre le giocatrici di colore! Nella loro pagina fb solo immagini della “razza ariana” e qualche bel sedere. #Razzismo #sessismo pic.twitter.com/J0nhA1YsRS — Manuc (@Manuc_1966) 21 ottobre 2018

(ph: Facebook – Federazione Italiana pallavolo)