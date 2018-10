Processo BpVi, Ciambetti (Lega): «manca chi doveva vigilare»

Condividi

Linkedin email

Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti (Lega), commenta in una nota la notizia del rinvio a giudizio degli ex amministratori della Popolare di Vicenza. «Le risultanze cui è giunta la Commissione speciale d’inchiesta voluta dal Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Maurizio Conte e poi dalla collega Giovanna Negro – dichiara Ciambetti – , ha portato alla luce pesanti indizi e dimostrato una singolare concatenazione di eventi che lascia oltremodo perplessi. Per questo dico che l’accusa d’aver ostacolato le autorità di vigilanza mi auguro non diventi la barricata dietro la quale celare responsabilità oggettive da parte di altri ed alti livelli – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale.- Chi doveva muoversi e difendere i risparmiatori non l’ha fatto e non certo perché ha trovato l’ostacolo dei vertici della Popolare. Anzi: dal rileggere le carte della nostra Commissione d’inchiesta c’è da chiedersi se non vi sia stato un disegno preciso».

«In altre parole: il processo che si aprirà a Vicenza il 1 dicembre può essere il primo passo verso una grande pagina di giustizia di cui il Paese ha bisogno – aggiunge Ciambetti -. Non c’è da fare chiarezza solo sulla Popolare di Vicenza ma anche su Monte Paschi, su Banca Etruria e via dicendo, cioè sul mondo della finanza che non fa scrupolo alcuno nel distruggere la vita di decine di migliaia di cittadini e famiglie. Non gioisco di certo per il rinvio a giudizio di Zonin e compagni di merende, casomai mi interrogo sul perché solo loro. Ripeto: il Tribunale di Vicenza ha la possibilità di scrivere una pagina alta della storia del Diritto non solo italiano. La mia speranza è che questa pagina venga scritta nel modo più chiaro, trasparente ma anche veloce. Non voglio pensare all’alternativa – conclude Ciambetti – , cioè all’insabbiamento di quello che è uno scandalo devastante».