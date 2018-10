Veneto, 4% giovani dipendente dai porno

Condividi

Un’indagine condotta dalla Fondazione Foresta e presentata ieri a Padova al centro culturale San Gaetano di via Altinate ha rilevato che il 4% dei giovani dai 18 ai 21 anni intervistati, su un campione di circa 2 mila ragazzi per lo più nelle scuole e università del Veneto, è sesso-dipendente, in quanto si masturba più di una volta al giorno e passa anche 7 ore sui siti pornografici. Il 52% degli intervistati ha inoltre dichiarato di avere rapporti sessuali non protetti. «Dai questionari emerge la caratterizzazione di una sottopopolazione particolarmente a rischio – ha spiegato l’endocrinologo Foresta – composta da coloro che dichiarano di aver avuto partner multipli nell’ultimo anno: questi giovani hanno con più probabilità rapporti sessuali non protetti, dichiarano di aver avuto infezioni sessualmente trasmesse e di fare maggior uso di sostanze stupefacenti e di pornografia. Tutte variabili – conclude – che a loro volta sono associate a maggior probabilità di disfunzioni sessuali».

(Fonte: Storiedieccellenza.it)