Venezia, vicesindaco leghista attacca Ilaria Cucchi: «fa speculazione»

La vicesindaco di Venezia Luciana Colle (Lega) ha condiviso sul suo profilo Facebook, non visibile da tutti, un post contro Ilaria Cucchi: «Ilaria Cucchi chiederà scusa alle famiglie dei ragazzi ai quali il fratello spacciava la droga?». Intervistata dal Gazzettino spiega così l’accaduto: «quello che è accaduto a Stefano Cucchi è stata una nefandezza per la quale c’è chi deve e dovrà pagare. Ci sono state le scuse sia di un generale dei Carabinieri che del Governo. Mi sembra che si stia speculando quando una situazione, sia pure molto dolorosa e sofferta, sta finalmente per essere definita. E’ un mio pensiero, non c’entra niente né con l’amministrazione comunale né con la Lega. Era un pensiero del momento su questa persona che, secondo me, non si è comportata bene». Intanto ieri Ilaria Cucchi ha reso noto su Facebook di aver ricevuto molte minacce di morte, sia da esponenti leghisti che delle forze dell’ordine.

(ph: Facebook – Ilaria Cucchi)