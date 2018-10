Verona, incubo per cliente escort: «sono incinta, dammi 5 mila euro»

Condividi

Un cliente di una escort di Castel d’Azzano (Verona) è stato ricattato per venti giorni dalla 29enne romena con cui aveva avuto due rapporti sessuali a pagamento. Lei gli telefonava in continuazione, chiedendogli soldi per abortire, 5 mila euro, di cui l’uomo ne ha versati 3500 prima di rivolgersi ai carabinieri, che lo hanno fatto uscire dall’incubo, arrestando la donna. A quanto pare lei lo minacciava anche di violenze fisiche e di rivelare il loro rapporto ai suoi genitori e non era vero che era incinta.

(Fonte: L’Arena)