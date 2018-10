Auschwitz, selfie con saluto nazista: studentesse nei guai

Condividi

Rischiano grosso tre studentesse minorenni che, in gita con la scuola nel campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia, si sono fatte fotografare mentre facevano il saluto nazista e hanno pubblicato lo scatto su Instagram. La foto (ora rimossa dal social network) ha scatenato un vero putiferio: il portavoce del museo di Auschwitz, Bartosz Bartyzel, ha riferito al network polacco “Wp.pl” che «la direzione ha sollecitato la procura a indagare per apologia di nazismo e vilipendio al memoriale».

«Un comportamento del genere – ha aggiunto Bartyzel – è scioccante e terrificante. L’educazione e la sensibilità per il tragico destino di tutte le vittime di Auschwitz sono molto importanti». In Polonia non c’è una legge specifica che vieta l’apologia del nazismo o del fascismo, ma nei confronti delle tre studentesse, identificate dalle autorità polacche, potrebbe essere applicata la normativa che punisce chi diffonde sentimenti di odio, per cui è prevista una pena fino a tre anni di carcere.

(Fonte e foto: Tgcom24)