Autonomia Veneto, Fracasso (Pd): «soldi sono finiti al Sud»

Condividi

Linkedin email

I soldi per l’autonomia del Veneto sono stati dati al Sud per il reddito di cittadinanza. Lo sostiene in un’intervista a Albino Salmaso sul Mattino di Padova a pagina 7, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale del Veneto Stefano Fracasso. «C’è bisogno di definire materia per materia, fino alle virgole l’intesa tra governo e Regione. Ci vuole tempo. Si poteva chiudere subito e firmare la preintesa con Gentiloni e il sottosegretario Bressa, ma hanno voluto ripartire da zero – ha detto Fracasso -. Bye bye residuo fiscale! Non c’è mai stato e non ci sarà. I miliardi del Veneto sono finiti al Sud con il reddito di cittadinanza e ai pensionati – ha concluso – con quota cento».

(ph: Regione Veneto)