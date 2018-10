Basta Pokemon, ora si catturano santi e beati: nasce Follow Jesus Christ Go

Condividi

Si chiama Follow JC Go (Segui Gesù Cristo Go) ed ha avuto persino il benestare di Papa Francesco: si tratta di una nuova app che, sulla falsa riga del famoso gioco dei Pokemon, consente di catturare santi, beati e personaggi biblici che entreranno a far parte del vostro team. L’app funzionerà tramite GPS e permetterà al giocatore di muoversi sullo spazio della realtà aumentata.

Lo scopo del gioco è quello di trovare più santi e beati possibili camminando per le strade della propria città. Ma per “convincerli” ad entrare a far parte della vostra E-Team (squadra di evangelizzazione) si dovrà rispondere correttamente ad alcune domande su di loro. Più santi saranno nella nostra E-Team, più il nostro “Pokedex” sarà evangelizzato.

Ma non è tutto. Il giocatore dovrà provvedere anche alla sua stessa salute tenendo monitorati gli indicatori di idratazione e nutrimento senza dimenticare lo stato della salute spirituale che si ricaricherà pregando. Il giocatore inoltre potrà accumulare “denarios“, monete che potrà usare per aumentare di livello: potranno essere collezionate sia tramite oggetti trovati per strada e sia tramite vere donazioni che trasformeranno i soldi virtuali in denaro reale.

Follow JC Go è nata in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà il 22 Gennaio 2019 a Panama, e l’app (per ora disponibile solo in spagnolo, ma presto lo sarà anche in inglese e italiano) è completamente gratuita per iOS e Andriod.

Fonte: Huffingtonpost