Cuccarini: «non si può vivere con paura spread»

La conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, il cui nome si lega spesso allo slogan “la più amata dagli italiani”, in una lunga intervista a La Verità svela di aver votato per una delle due forze di governo, cioè Movimento 5 Stelle e Lega, anche se non dice quale.«Pochi giorni fa ho letto un sondaggio: una delle paure più grandi degli italiani è lo spread – ha dichiarato -. Non possiamo vivere con l’incubo dello spread. L’ho capito persino io». La Cuccarini spiega di aver letto il libro “Gli stregoni della notizia” del neo-presidente Rai Marcello Foa e di averlo trovato «illuminante». Infine una battuta sul cosiddetto “sovranismo“, orientamento politico molto in voga: «non c’è etica, c’è troppa finanza. Sovranità sembra diventata una brutta parola. Eppure il concetto è scritto nel primo articolo della nostra Costituzione».

(ph: Gio Le – Shutterstock)